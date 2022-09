Scovati nel Napoletano 20 lavoratori al nero in 9 imprese (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGli ispettori del lavoro di Napoli hanno effettuato nell’ultimo fine settimana una serrata operazione intesa alla verifica della regolarità del lavoro in edilizia e nei pubblici esercizi della provincia di Napoli. Le operazioni si inseriscono nel quadro delle attività programmate sul Piano nazionale dall’Ispettorato Nazionale del lavoro finalizzate al contrasto senza tregua alla diffusione del lavoro nero. Il lavoro del tutto sconosciuto alla pubblica amministrazione, in totale carenza previdenziale ed assicurativa, rimane una piaga che caratterizza la realtà economica del sud. lavoratori privi di futuri diritti pensionistici, sprovvisti di ogni informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro e di assicurazione in caso di infortunio, caratterizzano una consistente fetta delle maestranze presenti in edilizia e nei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGli ispettori del lavoro di Napoli hanno effettuato nell’ultimo fine settimana una serrata operazione intesa alla verifica della regolarità del lavoro in edilizia e nei pubblici esercizi della provincia di Napoli. Le operazioni si inseriscono nel quadro delle attività programmate sul Piano nazionale dall’Ispettorato Nazionale del lavoro finalizzate al contrasto senza tregua alla diffusione del lavoro. Il lavoro del tutto sconosciuto alla pubblica amministrazione, in totale carenza previdenziale ed assicurativa, rimane una piaga che caratterizza la realtà economica del sud.privi di futuri diritti pensionistici, sprovvisti di ogni informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro e di assicurazione in caso di infortunio, caratterizzano una consistente fetta delle maestranze presenti in edilizia e nei ...

