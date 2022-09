Sara Cunial lancia il ricorso sulle elezioni del Presidente della Repubblica (Di lunedì 12 settembre 2022) In data odierna si è svolta l’udienza dinanzi la Corte Costituzionale del ricorso dell’on. Sara Cunial per l’annullamento dell’elezione del Presidente della Repubblica avvenuta non nel pieno dei suoi componenti stante il divieto di ingresso emanato dal Presidente Fico nei confronti dell’on. Sara Cunial. Il ricorso verte sui principi cardine delle libertà democratiche italiane sanciti esplicitamente dalla Costituzione e dalle norme sovranazionali ed in particolar modo dall’art. 14 CEDU . All’on. Sara Cunial veniva impedito l’ingresso non solo alla Camera dei Deputati , durante l’elezione del Presidente della Repubblica ma financo, ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 12 settembre 2022) In data odierna si è svolta l’udienza dinanzi la Corte Costituzionale deldell’on.per l’annullamento dell’elezione delavvenuta non nel pieno dei suoi componenti stante il divieto di ingresso emanato dalFico nei confronti dell’on.. Ilverte sui principi cardine delle libertà democratiche italiane sanciti esplicitamente dalla Costituzione e dalle norme sovranazionali ed in particolar modo dall’art. 14 CEDU . All’on.veniva impedito l’ingresso non solo alla Camera dei Deputati , durante l’elezione delma financo, ...

