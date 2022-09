Sanzioni e sconfitte | la solitudine di Putin  E Kadyrov lo critica | «Cambi strategia»

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il leader ceceno arrabbiato per la ritirata. Lavrov: non rifiutiamo i negoziati. E Macron chiama lo zar: «Via le armi dalla centrale di Zaporizhzhia»

Lee la perdita di territori, anche strategici, nell'Est dell' Ucraina non rimangono impuniti ... ' Non è possibile revocare le. Non possiamo discutere niente con la Russia finché ......Distretto militare occidentale della Russia è stato licenziato dopo una serie di pesanti... con il Presidente Zelensky che alla nazione stamane ravvisa " Non è possibile revocare le. ... Sanzioni e sconfitte, la solitudine di Putin criticato da Kadyrov: «Cambi strategia» La guerra in Ucraina ormai ha cambiato forma, e direzione. A dispetto di molte previsioni, Kiev sta riconquistando terreno, e questo potrebbe rappresentare la svolta finale.I successi della controffensiva ucraina contro le forze di Mosca nella regione di Kharkiv hanno «implicazioni significative per il disegno operativo complessivo della Russia»: lo ...