Salvini: "Mettere 30 miliardi sul tavolo contro il caro bollette" (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - La preoccupazione degli italiani in questo momento sono le bollette. Si devono Mettere sul tavolo 30 miliardi di euro a debito adesso per aiutare gli italiani a pagare le bollette" e "non capisco perché l'amica Giorgia (Meloni) su questo tentenni". A dirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, a Firenze, durante il convegno 'Istruire o educare? La scuola del merito, delle opportunità e delle competenze'. "È una campagna elettorale un po' strana. Da una certa parte non arrivano proposte ma insulti, un campionario variegato di insulti. Su questo non si da' un bello spettacolo. Abbiamo di fronte mesi difficili", aggiunge il leader della Lega. Il mio intervento in diretta dall'Auditorium di Firenze Fiera il convegno della Lega "È L'Italia che vogliamo", oggi parliamo di Scuola ... Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - La preoccupazione degli italiani in questo momento sono le. Si devonosul30di euro a debito adesso per aiutare gli italiani a pagare le" e "non capisco perché l'amica Giorgia (Meloni) su questo tentenni". A dirlo è il leader della Lega, Matteo, a Firenze, durante il convegno 'Istruire o educare? La scuola del merito, delle opportunità e delle competenze'. "È una campagna elettorale un po' strana. Da una certa parte non arrivano proposte ma insulti, un campionario variegato di insulti. Su questo non si da' un bello spettacolo. Abbiamo di fronte mesi difficili", aggiunge il leader della Lega. Il mio intervento in diretta dall'Auditorium di Firenze Fiera il convegno della Lega "È L'Italia che vogliamo", oggi parliamo di Scuola ...

