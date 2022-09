Salute, psicologa Galli: “Bastano 20 minuti al giorno per allontanare stress e stanchezza” (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Tra gli impegni a lavoro e a casa, sembra impossibile trovare del tempo per fermarsi, chiudere gli occhi, osservare il proprio respiro e le sensazioni che si provano nel qui e ora. Eppure, basterebbe davvero poco per allontanare lo stress, il nervosismo, la frustrazione e la stanchezza, che montano specialmente in questi giorni di rientro dalle vacanze e con la ripresa delle normali attività quotidiane. “Venti minuti. Tanto basta per prendersi cura di sé ogni giorno”, spiega Alisia Galli, psicologa clinica ed esperta di mindfulness, in occasione del Mindfulness Day, la giornata dedicata a livello mondiale alla ormai popolare pratica della ‘consapevolezza’. Oggi, sulla piattaforma Fitprime Smart, alle ore 18.30, ci sarà una masterclass live di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Tra gli impegni a lavoro e a casa, sembra impossibile trovare del tempo per fermarsi, chiudere gli occhi, osservare il proprio respiro e le sensazioni che si provano nel qui e ora. Eppure, basterebbe davvero poco perlo, il nervosismo, la frustrazione e la, che montano specialmente in questi giorni di rientro dalle vacanze e con la ripresa delle normali attività quotidiane. “Venti. Tanto basta per prendersi cura di sé ogni”, spiega Alisiaclinica ed esperta di mindfulness, in occasione del Mindfulness Day, la giornata dedicata a livello mondiale alla ormai popolare pratica della ‘consapevolezza’. Oggi, sulla piattaforma Fitprime Smart, alle ore 18.30, ci sarà una masterclass live di ...

