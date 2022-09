Rusconi attacca la politica | “La scuola riparte | ma il dibattito politico fa piangere”

ilSaronno

Evidentemente l'università non si fida molto della scuola superiore ',. Il presidente ricorda il sistema francese dove quasi tutti gli atenei non hanno i test di accesso e dove è ...... più preparati, più aggiornati ",in una nota Cristina Costarelli di Anp Lazio , supportata dal Presidente di Anp Roma Mario, " E si vuole evidentemente la distribuzione a pioggia di ... Softball Coppa Coppe 2022: la giovane Chiara Rusconi guida Saronno alla rimonta sulle Sparks Haarlem Calolzio L’installazione per la festa nel weekend. Rusconi (Res Musica) attacca la scelta del chiostro: «Poteva essere collocato all’esterno» I gonfiabili al monastero del Lavello per la festa nello s ...