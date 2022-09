Rousand | ‘Educazione pilastro della prevenzione delle malattie’

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “Quando pensiamo alle buone regole d’igiene che ci consentono di prevenire le malattie, dobbiamo guardare a questi tre elementi principali: il primo è rappresentato dall’educazione, il secondo dalle vaccinazioni e il terzo dalla curamalattia vera e propria”. A dirlo in occasionepresentazione alla stampa del primo prototipo di ‘aula del futuro’, ideata dallo studio Stefano Boeri Interiors e realizzata con la collaborazione di Napisan, nell’ambito del progetto ‘Igiene insieme’, è Ferran Rousaud, General manager di Reckitt Hygiene Italia. Situata al primo pianoscuola primaria Collodi dell’istituto Barozzi Beltrami di Rozzano, in provincia di Milano, l’aula del futuro è dotata di un sistema per il ricircolo e il filtraggio dell’aria e gli alunni che la abiteranno hanno avuto modo di imparare tutte le ...