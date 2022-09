Roma: un disabile di 36 anni precipita dalla finestra dopo una perquisizione. I familiari: “Lo hanno buttato giù” (Di lunedì 12 settembre 2022) A denunciare l’accaduto la famiglia dell’uomo nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati Leggi su lastampa (Di lunedì 12 settembre 2022) A denunciare l’accaduto la famiglia dell’uomo nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati

repubblica : Disabile precipita dalla finestra durante perquisizione, la famiglia accusa: 'Gli agenti lo hanno preso per i piedi… - MaurizioBaldas8 : Disabile in coma, la mamma di Hasib: 'I poliziotti l'hanno massacrato di botte, preso per i piedi e buttato giù dal… - valeriariccioni : RT @Radio1Rai: #Roma Nel quartiere di Primavalle, la vicenda poco chiara del disabile precipitato dalla finestra durante un controllo della… - RosannaVaroli : Disabile vola dalla finestra durante perquisizione, la famiglia: 'Gli agenti lo hanno preso per i piedi e buttato g… - scheerenberger : RT @Tg3web: Sarebbe stato picchiato e buttato giù dalla finestra di casa dopo una perquisizione delle forze dell'ordine. A denunciarlo sono… -