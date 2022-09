Roma, riparte la scuola: ecco il piano viabilita' della polizia locale (Di lunedì 12 settembre 2022) Ripartono le scuole e anche a Roma la polizia locale "ha predisposto consueti provvedimenti di viabilita' come da piano per la ripresa delle attivita'", spiega all'Ansa il vice comandante generale ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Ripartono le scuole e anche ala"ha predisposto consueti provvedimenti di' come daper la ripresa delle attivita'", spiega all'Ansa il vice comandante generale ...

Roma, riparte la scuola: ecco il piano viabilita' della polizia locale ... spiega all'Ansa il vice comandante generale della Polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis. "Con copertura dei punti principali di fluidificazione del traffico, consolari e strade di ... Scuola, tornano in classe 7 milioni di studenti. Bianchi: È il giorno della ripartenza Da lunedì si riparte ufficialmente, secondo i calendari predisposti a livello regionale , in ... una ventina solo a Roma: "Da zero a cento, vogliamo tutto", il loro slogan. "In questa campagna ...