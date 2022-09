Roma – Mercoledì all’Ateneo Unimarconi si aprono le porte alla politica raccontata dai giovani (Di lunedì 12 settembre 2022) Dalle parole ai fatti, il prossimo 14 Settembre il binomio diventa realtà nella splendida aula Magna dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi. Un evento ospitato dall’Unimarconi, per dare la parola ai giovani rappresentanti degli schieramenti in campo alle elezioni il prossimo 25 Settembre. L’appuntamento, ideato da Pietro Tramontano, studente di comunicazione all’Unimarconi e fondatore del blog “politicare”, prenderà il via a partire dalle 15:45 in diretta streaming. I saluti del Presidente dell’Unimarconi, dott. Alessio Acomanni apriranno l’evento, seguito da Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera e scrittore, ospite fisso dei salotti politici televisivi intervistato da Francesco Barbuto, co-founder di politicare insieme alle pagine Instagram di informazione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) Dalle parole ai fatti, il prossimo 14 Settembre il binomio diventa realtà nella splendida aula Magna dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi. Un evento ospitato dall’, per dare la parola airappresentanti degli schieramenti in campo alle elezioni il prossimo 25 Settembre. L’appuntamento, ideato da Pietro Tramontano, studente di comunicazione all’e fondatore del blog “re”, prenderà il via a partire dalle 15:45 in diretta streaming. I saluti del Presidente dell’, dott. Alessio Acomanni apriranno l’evento, seguito da Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera e scrittore, ospite fisso dei salotti politici televisivi intervistato da Francesco Barbuto, co-founder dire insieme alle pagine Instagram di informazione ...

