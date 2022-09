Roma-Lido, ripartono i lavori per la stazione di Acilia Sud (Di lunedì 12 settembre 2022) Ostia – C’è la luce in fondo al tunnel per la stazione di Acilia Sud. Dopo anni di stop, negli scorsi giorni sono infatti ripresi i lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura della Roma-Lido. Gli interventi – che, assicurano dal Campidoglio, non influiranno sul servizio ferroviario – riguardano soprattutto le pavimentazioni, i percorsi tattili, gli impianti idrici e quelli elevatori. “Avevamo preso l’impegno di ripartire a settembre (leggi qui) e così è stato – commentano Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, e Leonardo Di Matteo, che presiede l’omologa commissione nel Municipio X -. In concomitanza sono ripresi anche gli interventi alla stazione di Tor di Valle – annunciano -, dove saranno effettuati interventi che ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 12 settembre 2022) Ostia – C’è la luce in fondo al tunnel per ladiSud. Dopo anni di stop, negli scorsi giorni sono infatti ripresi iper la realizzazione della nuova infrastruttura della. Gli interventi – che, assicurano dal Campidoglio, non influiranno sul servizio ferroviario – riguardano soprattutto le pavimentazioni, i percorsi tattili, gli impianti idrici e quelli elevatori. “Avevamo preso l’impegno di ripartire a settembre (leggi qui) e così è stato – commentano Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità diCapitale, e Leonardo Di Matteo, che presiede l’omologa commissione nel Municipio X -. In concomitanza sono ripresi anche gli interventi alladi Tor di Valle – annunciano -, dove saranno effettuati interventi che ...

