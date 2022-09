Roma-HJK in tv, Europa League: su che canale vederla, orario, probabili formazioni, streaming (Di lunedì 12 settembre 2022) Un unico obiettivo: vincere e rimettersi in carreggiata. Non si può assolutamente permettere altri passi falsi la Roma che, giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 21:00 affronterà L’HJK nella partita valida come seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2022-2023 di calcio. I giallorossi infatti, dopo la clamorosa sconfitta per 2-1 contro il Ludogorets, per non complicare eccessivamente il proprio cammino europeo dovranno uscire dallo Stadio Olimpico con un risultato positivo, scacciando in qualche modo i fantasmi contro un avversario più che abbordabile. La squadra finlandese, nella stessa situazione degli uomini di Josè Mourinho, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote agli avversari per non incorrere nella seconda sconfitta consecutiva dopo il KO inaugurale interno contro il Bestis, passato per 0-2. Di ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Un unico obiettivo: vincere e rimettersi in carreggiata. Non si può assolutamente permettere altri passi falsi lache, giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 21:00 affronterà L’HJK nella partita valida come seconda giornata della fase a gironi della UEFA2022-2023 di calcio. I giallorossi infatti, dopo la clamorosa sconfitta per 2-1 contro il Ludogorets, per non complicare eccessivamente il proprio cammino europeo dovranno uscire dallo Stadio Olimpico con un risultato positivo, scacciando in qualche modo i fantasmi contro un avversario più che abbordabile. La squadra finlandese, nella stessa situazione degli uomini di Josè Mourinho, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote agli avversari per non incorrere nella seconda sconfitta consecutiva dopo il KO inaugurale interno contro il Bestis, passato per 0-2. Di ...

VoceGiallorossa : ??@EuropaLeague - Il programma di @OfficialASRoma-HJK: conferenza di Mourinho e un calciatore alle 14:30, rifinitura… - serieAnews_com : #Roma, #Zaniolo si prepara al rientro: lunedì contro l'#Empoli andrà in panchina?? - Tickets_Online_ : New post: UEFA Europa League: Buy AS Roma vs HJK Helsinki Tickets, 2022-09-15, Stadio Olimpico (Roma), Rome, Italy - ItalianSerieA : New post: UEFA Europa League: Buy AS Roma vs HJK Helsinki Tickets, 2022-09-15, Stadio Olimpico (Roma), Rome, Italy - sportnotizie24 : #EUROPALEAGUE - Dove vedere #Roma-#HJK in diretta TV e streaming | 15 settembre 2022 -