Roma, “Gli agenti lo hanno buttato giù dalla finestra”: La denuncia della famiglia di un disabile (Di lunedì 12 settembre 2022) Sarebbe stato buttato giù dalla finestra e ora è in coma. Sono stati i familiari del disabile protagonista della vicenda ad aver denunciato l’accaduto. Il 36enne sordomuto (come riferisce La Repubblica ndr), secondo il racconto dei suoi familiari sarebbe precipitato nel corso di «una perquisizione delle forze dell’ordine». La conferenza stampa alla Camera dei Deputati Oggi nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati alla presenza di Fatima Sejdovic, la madre della vittima, del deputato Riccardo Magi, di Carlo Stasolla, portavoce di Associazione 21 luglio e degli avvocati della famiglia, è stato raccontato quanto accaduto al 36enne Hasib Omerovic. Leggi anche: Furiosa rissa a Ladispoli, due feriti: uno è grave Presentata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Sarebbe statogiùe ora è in coma. Sono stati i familiari delprotagonistavicenda ad averto l’accaduto. Il 36enne sordomuto (come riferisce La Repubblica ndr), secondo il racconto dei suoi familiari sarebbe precipitato nel corso di «una perquisizione delle forze dell’ordine». La conferenza stampa alla Camera dei Deputati Oggi nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati alla presenza di Fatima Sejdovic, la madrevittima, del deputato Riccardo Magi, di Carlo Stasolla, portavoce di Associazione 21 luglio e degli avvocati, è stato raccontato quanto accaduto al 36enne Hasib Omerovic. Leggi anche: Furiosa rissa a Ladispoli, due feriti: uno è grave Presentata ...

Coninews : I Campioni del Mondo sono atterrati a Roma! Ad accoglierli il Presidente del CONI @giomalago e il Segretario Gener… - OfficialASRoma : Il gol con cui Cherubini ha sbloccato Napoli-Roma 1-5 di #Primavera1TIM ?? Guarda gli highlights su Roma TV+ ??… - Agenzia_Ansa : La nazionale di pallavolo campione del mondo salirà oggi al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato, Sergio Ma… - InsideFrezeer : @JackerzYTB Ma questo non lo so io so solo che alla roma tutti gli anni gli vengono fatti torti ad ogni singola par… - elioxx : @glmdj @CarcarloMarr Ma basta, lo volete capire che alla Juve gli sono stati tolti ingiustamente 6 punti in 3 parti… -