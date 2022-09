(Di lunedì 12 settembre 2022) "Altro che gli stracci. Vedrà che adesso voleranno le mutande. Secondo me il divorzio frae la Blasi finirà come quello di Johnny Depp e Amber Heard. In tribunale potrebbe succedere di tutto". ...

sportli26181512 : Roberto D'Agostino: 'Totti-Ilary? Quanta coatteria! Davanti al giudice sarà uno show': Roberto D'Agostino: 'Totti-I… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Roberto D'Agostino: 'Totti-Ilary? Quanta coatteria! Davanti al giudice sarà uno show' - Gazzetta_it : Roberto D'Agostino: 'Totti-Ilary? Quanta coatteria! Davanti al giudice sarà uno show' - gemmagaetani : Praticamente (esagero ma nemmeno tanto, c’è un sabba social pro Ilary incredibile) Roberto D’Agostino e io siamo gl… - b4d4ppl3m3 : @Curenna Che mi ricorda la scena madre di quel fantastico film di 30 anni fa “mutande pazze” (non era un porno, era… -

La Gazzetta dello Sport

Chi parla èD', ovvero il giornalista che - su "Dagospia" - a febbraio era stato il primo ad annunciare la crisi del matrimonio più celebre dello mondo dello spettacolo italiano. Si ...Chi parla èD', ovvero il giornalista che " su "Dagospia" " a febbraio era stato il primo ad annunciare la crisi del matrimonio più celebre dello mondo dello spettacolo italiano. ... Roberto D'Agostino: "Totti-Ilary Quanta coatteria! Davanti al giudice sarà uno show" "Altro che gli stracci. Vedrà che adesso voleranno le mutande. Secondo me il divorzio fra Totti e la Blasi finirà come quello di Johnny Depp e Amber Heard. In tribunale potrebbe succedere di tutto". C ...3' di lettura 11/09/2022 - (Adnkronos) - "Quando a febbraio diedi la notizia che il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi era al capolinea, mi si scatenò contro un'intera città. Pubblicare quell ...