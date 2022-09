Rincari energia, scuola chiusa il sabato per risparmiare sui consumi: ecco la proposta (Di lunedì 12 settembre 2022) Si discute da tempo dell’eventualità di istituire la settimana corta a scuola tenendo chiusi gli istituti scolastici il sabato. Una misura contro il caro energia che continua a far discutere. Inizialmente l’idea era di chiudere la scuola il sabato e e non fare lezioni durante quella giornata, spalmando l’orario sugli altri giorni della settimana. In alternativa si era parlato anche di ricorrere alla didattica a distanza per la giornata di sabato. In entrambi i casi un mezzo per risparmiare gas in vista dei possibili razionamenti per l’inverno. Leggi anche: Riscaldamenti, ecco quando si riaccenderanno i termosifoni a Roma: le date di accensioni per tutte le città Il Ministro dell’Istruzione Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha comunque dato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Si discute da tempo dell’eventualità di istituire la settimana corta atenendo chiusi gli istituti scolastici il. Una misura contro il caroche continua a far discutere. Inizialmente l’idea era di chiudere laile e non fare lezioni durante quella giornata, spalmando l’orario sugli altri giorni della settimana. In alternativa si era parlato anche di ricorrere alla didattica a distanza per la giornata di. In entrambi i casi un mezzo pergas in vista dei possibili razionamenti per l’inverno. Leggi anche: Riscaldamenti,quando si riaccenderanno i termosifoni a Roma: le date di accensioni per tutte le città Il Ministro dell’Istruzione Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha comunque dato ...

