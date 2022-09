Rimodulazione PICS | 432mila euro per sette nuove attività

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuticommerciali destinate ad aprire nel centro storico sono state finanziate dal comune di Avellino. Lo stanziamento diè stato predisposto dalla vice sindaca, Laura Nargi, attraverso ladei fondipei(Programma integrato città sostenibile) destinati al turismo sociale ma rimasti senza adesione. Le risorse andranno a coprire il 70% dei costi di avviamento, mentre la restante quota è in capo ai titolari delle. Con un precedente stanziamento, il comune di Avellino aveva investito 670 miladestinati alla creazione di altre quattordicirelative al rilancio economico del Centro ...

