Rifiuti, sit in a Giugliano contro nuovo impianto trattamento. De Luca: "Protesta per tenersi ecoballe? Basta scemenze" (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I cittadini che dicono no all'apertura di un nuovo impianto per il trattamento dei Rifiuti in località Ponte Riccio, a Giugliano, stanno manifestando dinanzi alla sede del Comune, dove stanno bloccando il traffico dei veicoli. I manifestanti dicono che c'è una norma che vieta l'apertura di nuovi impianti in aree, come quella del Giuglianese, che hanno già dato. "Protestano perché si vogliono tenere le ecoballe, perché vogliamo toglierle da lì? La Protesta è perché eliminiamo le ecoballe? E come si fa ad eliminare le ecoballe, con uno schiocco di dita? Credo che dobbiamo deciderci a fare le persone serie, i campi di ecoballe sono a Giugliano, non ...

