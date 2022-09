Rientro a scuola: mancano 200mila docenti e 15mila amministrativi (Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi tornano a scuola gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Si tratta del primo Rientro senza mascherine e distanziamenti dall’inizio della pandemia. Se a compromettere la ripresa quest’anno non saranno più la dad né i turni d’ingresso, il buco di circa 200mila docenti getta un’ombra sulla ripresa. I sindacati lanciano l’allarme anche per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), ne mancherebbero 15 mila all’appello. I servizi amministrativi delle scuole si ritrovano in tensione anche per il mancato rinnovo del personale organico Covid assunto negli ultimi due anni. “L’Istituto superiore di sanità e il ministero dell’Istruzione raccomandano di fare svolgere le lezioni con abbondante aerazione, ma le classi delle nostre scuole ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi tornano agli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Si tratta del primosenza mascherine e distanziamenti dall’inizio della pandemia. Se a compromettere la ripresa quest’anno non saranno più la dad né i turni d’ingresso, il buco di circagetta un’ombra sulla ripresa. I sindacati lanciano l’allarme anche per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), ne mancherebbero 15 mila all’appello. I servizidelle scuole si ritrovano in tensione anche per il mancato rinnovo del personale organico Covid assunto negli ultimi due anni. “L’Istituto superiore di sanità e il ministero dell’Istruzione raccomandano di fare svolgere le lezioni con abbondante aerazione, ma le classi delle nostre scuole ...

