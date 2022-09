Riduzione inquinanti aria | Italia verso gli obiettivi al 2030

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Lotta allo smog. L’è avviata a centrare glialdidelle emissioni dei principaliatmosferici, con benefici in termini di salute (-50% di decessi rispetto al 2010) ed economici (33 miliardi di euro risparmiati rispetto allo stesso anno). È quanto emerge da uno studio Enea pubblicato sulla rivista scientifica ‘Atmosphere’, che ha valutato l’efficacia delle politiche e delle misure per la qualità dell’, introdotte dall’attuale Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico del ministero della Transizione Ecologica. Entro il prossimo decennio con le misure previste dal Piano, il nostro Paese potrà centrare glididelle emissioni stabiliti dall’Unione europea ...

L'Italia è avviata a centrare gli obiettivi al 2030 di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici, con benefici in termini di salute (-50% di decessi rispetto al 2010) ed economici (33 miliardi di euro risparmiati rispetto allo stesso anno).

Merano: riduzione dell'inquinamento luminoso

(Teleborsa) - L'Italia è avviata a centrare gli obiettivi al 2030 di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici, con benefici in termini di salute (-50% di decessi rispetto al 2010) ed economici (33 miliardi di euro risparmiati rispetto allo stesso anno).