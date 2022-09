Ridotta in schiavitù dai parenti per 22 anni, liberata da carabinieri (Di lunedì 12 settembre 2022) Ridotta in schiavitu’ per 22 anni dal fratello e dalla cognata: a scoprirlo i carabinieri di Bojano (Campobasso) che hanno liberato una donna di 67 anni del posto. Il tutto ha inizio nel 1995 quando la donna, allora 40 enne, rimane vedova e per non vivere il dolore in solitudine, accoglie l’invito del fratello che decide di ospitarla e metterle a disposizione quella che era la stanza degli anziani genitori. I primi anni di convivenza trascorrono in tranquillita’, ma dopo poco, la donna inizia a diventare un peso e viene costretta a spostarsi in una stanza ricavata di fianco alla legnaia, priva di riscaldamento.La stanza dove la 67enne viene rinchiusa e’ accessibile mediante una scala a chiocciola esterna e viene dotata di un sistema di chiusura dall’esterno, che seppure rudimentale – uno spago ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022)in schiavitu’ per 22dal fratello e dalla cognata: a scoprirlo idi Bojano (Campobasso) che hanno liberato una donna di 67del posto. Il tutto ha inizio nel 1995 quando la donna, allora 40 enne, rimane vedova e per non vivere il dolore in solitudine, accoglie l’invito del fratello che decide di ospitarla e metterle a disposizione quella che era la stanza degli anziani genitori. I primidi convivenza trascorrono in tranquillita’, ma dopo poco, la donna inizia a diventare un peso e viene costretta a spostarsi in una stanza ricavata di fianco alla legnaia, priva di riscaldamento.La stanza dove la 67enne viene rinchiusa e’ accessibile mediante una scala a chiocciola esterna e viene dotata di un sistema di chiusura dall’esterno, che seppure rudimentale – uno spago ...

giornalemolise : Ridotta in schiavitù dai parenti per 20 anni, liberata dai #Carabinieri - - IlMattinoFoggia : I @_Carabinieri_ liberano dopo 22 anni una giovane vedova ridotta in schiavitù dal fratello e dalla cognata a Boja… - annamaria_ff : RT @ilmessaggeroit: Ridotta in schiavitù per 22 anni dai parenti: botte e schiaffi, poteva lavarsi una volta al mese, niente riscaldamento… - telodogratis : Ridotta in schiavitù dai parenti per 22 anni, liberata dai carabinieri - ilmessaggeroit : Ridotta in schiavitù per 22 anni dai parenti: botte e schiaffi, poteva lavarsi una volta al mese, niente riscaldame… -

Ridotta in schiavitù dai parenti per 22 anni, liberata dai carabinieri Una donna di 67 anni, ridotta in schiavitù per 22 anni dal fratello e dalla cognata, è stata liberata dai carabinieri di Bojano (Campobasso). Il tutto ha avuto inizio nel 1995 quando la donna, allora 40enne, era rimasta ... Donna ridotta in schiavitù per 22 anni dai parenti: segregata, niente bagno, niente riscaldamento Ridotta in schiavitù per 22 anni dal fratello e dalla cognata: a scoprirlo i carabinieri di Bojano (Campobasso) che hanno liberato una donna di 67 anni del posto. Il tutto ha inizio nel 1995 quando la ... Gazzetta del Sud Una donna di 67 anni,inper 22 anni dal fratello e dalla cognata, è stata liberata dai carabinieri di Bojano (Campobasso). Il tutto ha avuto inizio nel 1995 quando la donna, allora 40enne, era rimasta ...inper 22 anni dal fratello e dalla cognata: a scoprirlo i carabinieri di Bojano (Campobasso) che hanno liberato una donna di 67 anni del posto. Il tutto ha inizio nel 1995 quando la ... Ridotta in schiavitù dai parenti per 22 anni, liberata dai carabinieri