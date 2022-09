Ricordi Francesca Valtorta ”La sorella di Cris in Braccialetti rossi”? Ecco com’è oggi (Foto) (Di lunedì 12 settembre 2022) Francesca Valtorta è diventato noto al pubblico del piccolo schermo (soprattutto) per aver preso parte alla fiction ‘‘Braccialetti rossi” andata in onda dal 2014 al 2016 su Rai 1. Francesca Valtorta, ha ricevuto vari premi e riconoscimenti: ”Candidata al premio L’Oréal Paris per il Cinema 2015”, ”Premio Diva e Donna alle Giovani Promesse, 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2016”, ”Grifo d’Oro come Artista Rivelazione “Art Inside”- Love Film Festival 2018”, ”Premio Mede@ 2021 per Arte, Cultura e Cinema’‘. La domanda che però molti italiani si saranno posti negli ultimi anni, è la seguente: ”com’è diventata la sorella di Cris con il passare del tempo”? Scopriamolo insieme. Francesca ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 12 settembre 2022)è diventato noto al pubblico del piccolo schermo (soprattutto) per aver preso parte alla fiction ‘‘” andata in onda dal 2014 al 2016 su Rai 1., ha ricevuto vari premi e riconoscimenti: ”Candidata al premio L’Oréal Paris per il Cinema 2015”, ”Premio Diva e Donna alle Giovani Promesse, 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2016”, ”Grifo d’Oro come Artista Rivelazione “Art Inside”- Love Film Festival 2018”, ”Premio Mede@ 2021 per Arte, Cultura e Cinema’‘. La domanda che però molti italiani si saranno posti negli ultimi anni, è la seguente: ”diventata ladicon il passare del tempo”? Scopriamolo insieme....

