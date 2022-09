Riconoscete questo bambino in braccio al padre? È il più amato della Tv (Di lunedì 12 settembre 2022) questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Qui nella foto era felice insieme a suo padre, oggi è uno dei più amati della Tv: lo avete riconosciuto? Si tratta di un volto fisso della televisione italiana: ecco chi è. Durante l’arco di anno, ci sono diverse ricorrente che spingono i personaggi pubblico a condividere foto e momenti insieme ai propri genitori. È Leggi su youmovies (Di lunedì 12 settembre 2022)articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Qui nella foto era felice insieme a suo, oggi è uno dei più amatiTv: lo avete riconosciuto? Si tratta di un volto fissotelevisione italiana: ecco chi è. Durante l’arco di anno, ci sono diverse ricorrente che spingono i personaggi pubblico a condividere foto e momenti insieme ai propri genitori. È

cvero65 : RT @PBerizzi: Leggo tweet esponenti di FdI, da Meloni ai colonnelli, preoccupati per clima d'odio violenza ecc per volantino presunte Br. R… - Titty48286633 : Esatto CORVO questo post mi rispecchia dalla Riconoscete e Affezionata TITTY a voi amici e amiche di Twitter vi aug… - barla_toni : RT @PBerizzi: Leggo tweet esponenti di FdI, da Meloni ai colonnelli, preoccupati per clima d'odio violenza ecc per volantino presunte Br. R… - RBeccarello : RT @PBerizzi: Leggo tweet esponenti di FdI, da Meloni ai colonnelli, preoccupati per clima d'odio violenza ecc per volantino presunte Br. R… - Titty48286633 : A voi strepitosi unici e Sinceri amici e amiche di Twitter vi dedico questo post dalla Riconoscete e Amabile TITTY… -