Ricky Martin, gli avvocati rispondono alle nuove accuse: "Sono offensive e svincolate dalla realtà" (Di lunedì 12 settembre 2022) Gli avvocati di Ricky Martin hanno appena rilasciato una dichiarazione sulle accuse che il nipote del cantante ha nuovamente mosso contro lo zio. Ricky Martin sta affrontando nuove accuse di aggressione sessuale dopo che è stata presentata una denuncia contro di lui: gli avvocati della star portoricana hanno appena rilasciato una dichiarazione relativa alle presunte violenze, dopo aver recentemente citato in giudizio Dennis Yadiel Sánchez Martin, il nipote di Ricky. Secondo l'Associated Press, la nuova denuncia è stata presentata venerdì a San Juan, Porto Rico. Sebbene il nome della persona che ha mosso le accuse non sia stato reso noto, l'AP ha riferito che sarebbe ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 settembre 2022) Glidihanno appena rilasciato una dichiarazione sulleche il nipote del cantante ha nuovamente mosso contro lo zio.sta affrontandodi aggressione sessuale dopo che è stata presentata una denuncia contro di lui: glidella star portoricana hanno appena rilasciato una dichiarazione relativapresunte violenze, dopo aver recentemente citato in giudizio Dennis Yadiel Sánchez, il nipote di. Secondo l'Associated Press, la nuova denuncia è stata presentata venerdì a San Juan, Porto Rico. Sebbene il nome della persona che ha mosso lenon sia stato reso noto, l'AP ha riferito che sarebbe ...

toowoombaradio : Ricky Martin ft. Delta Goodrem - Venta Pa' Ca - DrApocalypse : Ricky Martin fa causa al nipote per 20 milioni di dollari - gayit : Ricky Martin fa causa al nipote per 20 milioni di dollari - toscamanu : @lucinhalima61 @ricky_martin @billboard @ReikMx buon giorno tutto a posto.... - PenelopeVr46 : In pieno boom latino, noi avevamo artisti del calibro di Cheyenne, Enrique Iglesias, Ricky Martin Questi hanno Ana… -