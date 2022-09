Regina Elisabetta | il feretro nella cattedrale di St Giles per il saluto dei sudditi | Carlo guida il corteo funebre

(Di lunedì 12 settembre 2022) Ildi sua Maestà rimarrà in Scozia per altre 24 ore poi ci sarà il trasferimento finale a ...

trash_italiano : È virale la foto di una nuvola che secondo gli utenti ricorderebbe la Regina Elisabetta. La foto è stata scattata i… - Agenzia_Ansa : Il feretro di Elisabetta II è ad Edimburgo accolto da migliaia di persone. La bara è stata portata a spalla da un… - gualtierieurope : A nome di tutte le romane e i romani ho portato all'ambasciata inglese a #Roma il più sentito cordoglio e tutta la… - FedericaHere : RT @hhrryscheeks: ho vissuto una pandemia, una guerra tra stati e la morte della regina elisabetta prima di una relazione - kopp_co : #Lunedi Il principe Harry ricorda la regina Elisabetta II quando Meghan Markle ha abbracciato calorosamente a Winds… -

Il feretro dellaII è arrivato a Edimburgo per essere esposto a un primo omaggio pubblico nel palazzo di Holyroodhouse, la residenza reale ufficiale in città. La capitale scozzese è determinata a ...Contattata dal Daily Mail, la dottoressa Deb Cohen Jones ha spiegato che laIII sarebbe scomparsa a causa di una malattia vascolare. Tra i principali indicatori a mostrare un peggioramento delle condizioni di salute, ci sarebbero le mani livide mostrate nell'...Regina Elisabetta, il corteo Il reparto d'onore del reggimento reale scozzese scorta sui due lati il carro funebre segnando il passo con le armi in spalla e la tradizionale divisa con il kilt. Dietro ...Mentre il feretro della regina Elisabetta compie il suo lungo viaggio verso Londra dove verranno celebrate le esequie, il nuovo re del Regno Unito avvia gli impegni che l'agenda di transizione ...