Regina Elisabetta | il feretro nella cattedrale di Saint Giles Carlo per la prima volta a Westminister da re | Camilla al suo fianco

Agenzia_Ansa : Il feretro di Elisabetta II è ad Edimburgo accolto da migliaia di persone. La bara è stata portata a spalla da un… - trash_italiano : È virale la foto di una nuvola che secondo gli utenti ricorderebbe la Regina Elisabetta. La foto è stata scattata i… - gualtierieurope : A nome di tutte le romane e i romani ho portato all'ambasciata inglese a #Roma il più sentito cordoglio e tutta la… - RamellaDiego : La Regina Elisabetta : uno sguardo interessante dal punto di vista della comunicazione e della sua innovazione.… - factchecking18 : RT @Alexius_Comes: Tutti, con in mano il cellulare, fotografano il feretro della regina Elisabetta mentre passa le strade di Edimburgo. Il… -

La morte della, che visitò Antigua e Barbuda nel 1966, nel 1977 e nel 1985, potrebbe però cambiare le carte in tavola, tanto più alla luce della minore popolarità di Carlo . Il ...Esattamente 10 anni fa, per celebrare i 60 anni di regno, Pantone dedicò allaII un omaggio. Si trattava di un divertente campionario a margherita in cui era rappresentato ogni colore di abito che le era stato visto indossare. Il tutto con il numero di ...La folla radunata davanti alla cattedrale di St Giles, a Edimburgo, in Scozia, ha assistito all'arrivo del feretro della regina Elisabetta II in religioso silenzio. La bara è stata portata a spalla ne ...Castello di Balmoral, Castello di Windsor, Buckingham palace e molto altro: fare un viaggio in Gran Bretagna è sempre un'ottima idea. Ecco i luoghi amati dai Reali.