Regina Elisabetta II, urla contro il Principe Andrea durante il corteo funebre: arrestato un 22enne (Di lunedì 12 settembre 2022) Un uomo urla contro il Principe Andrea durante la processione del feretro della Regina Elisabetta. L’uomo è stato arrestato lungo il Royal Mile di Edimburgo. Una notizia riferita da Sky News in cui le immagini mostrano un uomo che si scaglia e urla contro il Principe Andrea al passaggi dell’auto che stava trasportando la sala di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. urla contro il Principe Andrea durante la processione del feretro della Regina Credits – cdt.chUn ventiduenne si è messo a urlare contro il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Un uomoilla processione del feretro della. L’uomo è statolungo il Royal Mile di Edimburgo. Una notizia riferita da Sky News in cui le immagini mostrano un uomo che si scaglia eilal passaggi dell’auto che stava trasportando la sala di Sua Maestà laII.illa processione del feretro dellaCredits – cdt.chUn ventiduenne si è messo areil ...

Agenzia_Ansa : Il feretro di Elisabetta II è ad Edimburgo accolto da migliaia di persone. La bara è stata portata a spalla da un… - albertoangela : Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo… - santegidionews : Il messaggio del presidente della Comunità di Sant'Egidio per la morte della regina Elisabetta II… - IpaziaG : RT @albertoangela: Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo Giub… - Push_Italy : RT @Cpt_JTK: ?? la regina Elisabetta era morta da poche ore è già nominavano Carlo suo erede. Non dovete credere al mainstream. Era tutto gi… -