Regina Elisabetta II, minuto di silenzio al Parlamento europeo. Metsola: "Pochi hanno plasmato la storia globale come lei" (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Parlamento europeo di Strasburgo ha tenuto un minuto di silenzio in omaggio alla Regina Elisabetta II in occasione dell'apertura della sessione plenaria. La speaker del Parlamento Roberta Metsola ha guidato l'omaggio: "Pochi hanno plasmato la storia globale come Sua Maestà la Regina Elisabetta II, e le sue parole sull'unità europea pronunciate in questo Parlamento europeo nel 1992 risuonano ancora oggi". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

