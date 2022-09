Real Sociedad, rottura del crociato per Umar Sadiq: stagione finita per l’ex Roma (Di lunedì 12 settembre 2022) Brutte notizie per la Real Sociedad. Il club spagnolo, infatti, perde l’attaccante Umar Sadiq a causa di un infortunio rimediato nella partita di ieri contro il Getafe. Il centravanti, arrivato questa estate per sostituire Alexander Isak, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, come ha evidenziato la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il giocatore. Dopo l’operazione Sadiq potrà tornare in campo soltanto nel 2023. Parte médico: Sadiq#AurreraReala https://t.co/00dkQRs8AU — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 12, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Brutte notizie per la. Il club spagnolo, infatti, perde l’attaccantea causa di un infortunio rimediato nella partita di ieri contro il Getafe. Il centravanti, arrivato questa estate per sostituire Alexander Isak, ha riportato ladel legamentodel ginocchio destro, come ha evidenziato la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il giocatore. Dopo l’operazionepotrà tornare in campo soltanto nel 2023. Parte médico:#Aurreraa https://t.co/00dkQRs8AU —Fútbol (@) September 12, 2022 SportFace.

