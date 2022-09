Re Carlo è malato? le dita gonfie e rosse preoccupano..ecco cosa dicono i medici. (Di lunedì 12 settembre 2022) Attimi di terrore per i sudditi, il Principe Carlo continua a far preoccupare tutti per via delle sue mani. ecco tutta la verità nascosta dal gonfiore e dal rossore: il motivo disarmante. In questi ultimi mesi l’erede al trono ha attirato incredibilmente l’attenzione del popolo per via di alcune vicende che coinvolgono principalmente la sua stessa famiglia. La stessa Regina infatti ha tentato in ogni modo di placare gli animi mantenendo, per quanto possibile, un basso profilo, così da far cessare ogni pettegolezzo di corte. Spesso abbiamo sentito parlare della possibile salita al trono del Principe, ovvero il primogenito di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, proprio per via di alcuni mancamenti della stessa. Dopo la morte del Principe Filippo infatti le condizioni di salute della donna hanno iniziato a peggiorare incredibilmente, ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 12 settembre 2022) Attimi di terrore per i sudditi, il Principecontinua a far preoccupare tutti per via delle sue mani.tutta la verità nascosta dal gonfiore e dal rossore: il motivo disarmante. In questi ultimi mesi l’erede al trono ha attirato incredibilmente l’attenzione del popolo per via di alcune vicende che coinvolgono principalmente la sua stessa famiglia. La stessa Regina infatti ha tentato in ogni modo di placare gli animi mantenendo, per quanto possibile, un basso profilo, così da far cessare ogni pettegolezzo di corte. Spesso abbiamo sentito parlare della possibile salita al trono del Principe, ovvero il primogenito di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, proprio per via di alcuni mancamenti della stessa. Dopo la morte del Principe Filippo infatti le condizioni di salute della donna hanno iniziato a peggiorare incredibilmente, ...

