Ranking WTA (12 settembre): Iga Swiatek rafforza la propria leadership, Trevisan n.1 d'Italia (Di lunedì 12 settembre 2022) Gli US Open sono alle spalle e la classifica mondiale femminile ha preso forma in una misura sempre più favorevole alla polacca Iga Swiatek, vincitrice dello Slam a New York. La tennista, già trionfatrice quest'anno al Roland Garros, domina la scena con i suoi 10365 punti a precedere la tunisina Ons Jabeur (5090), finalista negli States, e l'estone Anett Kontaveit (4300). A completare il quadro della top-10 abbiamo la spagnola Paula Badosa (3980), l'americana Jessica Pegula (3501), la greca Maria Sakkari (3480), la bielorussa Aryna Sabalenka (3470), la statunitense Coco Gauff (3047), la rumena Simona Halep (3025) e la francese Carolina Garcia (2939). Da considerare la scalata di Gauff e di Garcia, capaci di guadagnare quattro e sette posizioni rispetto all'ultimo aggiornamento per effetto dei riscontri degli Open degli Stati Uniti.

