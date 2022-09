Rangers-Napoli trasferta vietata: le modalità di rimborso dei biglietti (Di lunedì 12 settembre 2022) Rangers-Napoli le modalità di rimborso dei biglietti: gli annulli e gli storni dei tagliandi verranno effettuati entro mercoledì 14/9. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 12 settembre 2022)ledidei: gli annulli e gli storni dei tagliandi verranno effettuati entro mercoledì 14/9. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? #RangersNapoli posticipata a mercoledì 14 settembre alle ore 21:00. Chiuso il settore ospiti. ??… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Rangers-Napoli spostata a mercoledì 14 per motivi di ordine pubblico ?? - sscnapoli : ?? #RangersNapoli, le modalità di rimborso dei tagliandi del settore ospiti. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Champions League, in chiaro su Canale 5 il match tra Rangers e Napoli, la programmazione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Champions League, in chiaro su Canale 5 il match tra Rangers e Napoli, la programmazione -