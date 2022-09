Rangers-Napoli rinviata: il Napoli avanza una nuova richiesta, le ultime (Di lunedì 12 settembre 2022) È di ieri la notizia del rinvio di Rangers-Napoli, la partita di Champions League valevole per la seconda giornata del Girone A di cui fanno parte anche Ajax e Liverpool. Dopo la vittoria per 4-1 al Maradona contro i Reds, la formazione di Luciano Spalletti doveva volare a Edimburgo per incontrare la squadra locale, ma la morte della Regina Elisabetta ha cambiato le carte in tavola. FOTO: Getty Images, Rangers I Rangers, infatti, hanno chiesto il rinvio della gara per il lutto nazionale in cui si trova la Gran Bretagna. Dopo diverse valutazione, la UEFA ha concesso lo slittamento della gara di 24 ore, complicando l’accesso alla partita ai tifosi del Napoli che avevano già organizzato la trasferta. Slittamento di 24H? Il parere del ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) È di ieri la notizia del rinvio di, la partita di Champions League valevole per la seconda giornata del Girone A di cui fanno parte anche Ajax e Liverpool. Dopo la vittoria per 4-1 al Maradona contro i Reds, la formazione di Luciano Spalletti doveva volare a Edimburgo per incontrare la squadra locale, ma la morte della Regina Elisabetta ha cambiato le carte in tavola. FOTO: Getty Images,, infatti, hanno chiesto il rinvio della gara per il lutto nazionale in cui si trova la Gran Bretagna. Dopo diverse valutazione, la UEFA ha concesso lo slittamento della gara di 24 ore, complicando l’accesso alla partita ai tifosi delche avevano già organizzato la trasferta. Slittamento di 24H? Il parere del ...

sscnapoli : ?? #RangersNapoli posticipata a mercoledì 14 settembre alle ore 21:00. Chiuso il settore ospiti. ??… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Rangers-Napoli spostata a mercoledì 14 per motivi di ordine pubblico ?? - sscnapoli : ??? #RangersNapoli sarà diretta dall’arbitro spagnolo Lahoz - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Rangers-Napoli, tifosi azzurri furiosi: chiedono il rimborso per i biglietti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Rangers-Napoli, tifosi azzurri furiosi: chiedono il rimborso per i biglietti -