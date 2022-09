(Di lunedì 12 settembre 2022)– “È stato compiuto un ulteriore e importante passo avanti per ladi unpernel comprensorio dello Jato. All’incontro di questa mattina, infatti, il primo cittadino ha illustrato le due potenziali aree del territorio arbëreshë individuate dall’Amministrazione comunale, valide per ospitare l’impianto”. È quanto affermato dal Deputato regionale di Forza Italia e componente la commissione speciale d’inchiesta sul fenomeno del, Mario Caputo, al termine delavvenuto stamane presso il palazzo municipale, a cui hanno preso parte il Sindaco Rosario Petta, gli Assessori Morena Picone, Pino Carbone, Nicoló Benfante e Giuseppe Puglia, il direttore ...

Randagismo, realizzazione rifugio per randagi: tavolo tecnico a Piana degli Albanesi per l'individuazione dell'area PIANA DEGLI ALBANESI, 12 settembre - "È stato compiuto un ulteriore e importante passo avanti per la realizzazione di un rifugio per randagi nel comprensorio dello Jato. All'incontro di questa mattina ...