Ragazza aggredita nella notte con un bicchiere durante Friuli Doc (Di lunedì 12 settembre 2022) I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine hanno arrestato in flagranza per lesioni e resistenza una donna udinese del 1998. Attorno all'1.30 di oggi, in Via dei Torriani, la donna, preda di un forte stato di alterazione verosimilmente connesso all'assunzione di alcolici, ha aggredito una ventenne di Tavagnacco, colpendola al volto con un bicchiere di vetro e causandole lesioni all'occhio destro. Alla vittima, subito soccorsa dal personale del 118, sono state diagnosticate lesioni con prognosi iniziale di 30 giorni. L'aggreditrice, che nel frattempo era fuggita, è stata individuata dai militari con i vestiti ancora macchiati di sangue e una ferita alla mano causata dall'uso del bicchiere di vetro sulla Ragazza. Si era rifugiata all'interno di un bar di Piazza San Giacomo ed è stata trovata mentre consumava ulteriori ...

