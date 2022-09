Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo i Mondiali di volley? Montepremi e cifre…

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 settembre 2022)ha vinto i2022 dimaschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia per 3-1 in una pirotecnica finale andata in scena a Katowice. I Campioni d’Europa hanno espugnato la tana dei Campioni del Mondo uscenti e hanno fatto festa a ventiquattro anni di distanza dall’ultima volta. Si tratta di un trionfo totale per gli azzurri, che hanno sfoderato una prestazione maiuscola e hanno rinverdito i fasti della Generazione dei Fenomeni, protagonista del tris consecutivo negli anni Novanta.è salita sul trono iridato per la quarta volta nella sua storia, battendo prima i Campioni Olimpici (la Francia ai quarti) e poi i Campioni del Mondo nell’atto conclusivo, tra l’altro nello stesso palazzetto dove lo scorso anno conquistarono il titolo continentale. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno ...