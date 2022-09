Qualificazioni Europei U19, i 26 azzurri convocati per il raduno di Tirrenia (Di lunedì 12 settembre 2022) La Nazionale Italiana Under 19 è pronto ad iniziare in Polonia la prima fase di qualificazione all’Europeo di categoria, prevista dal 21 al 27 settembre. Gli azzurri sono inseriti nel gruppo 5 insieme ad Estonia, Bosnia e Polonia. Il commissario tecnico Alberto Bollini, che ha esordito in panchina nell’amichevole contro l’Albania, ha convocato 26 giocatori in vista del raduno di mercoledì presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Ecco tutti i convocati: Portieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Simone Scaglia (Juventus); Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Costantino Favasuli (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) La Nazionale Italiana Under 19 è pronto ad iniziare in Polonia la prima fase di qualificazione all’Europeo di categoria, prevista dal 21 al 27 settembre. Glisono inseriti nel gruppo 5 insieme ad Estonia, Bosnia e Polonia. Il commissario tecnico Alberto Bollini, che ha esordito in panchina nell’amichevole contro l’Albania, ha convocato 26 giocatori in vista deldi mercoledì presso il Centro di Preparazione Olimpica di. Ecco tutti i: Portieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Simone Scaglia (Juventus); Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Costantino Favasuli (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), ...

