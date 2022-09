Putin: “Pericolosi attacchi a centrale Zaporizhzhia”. Prosegue la controffensiva di Kiev (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set – Vladimir Putin lancia l’allarme su Zaporizhzhia, e su quella centrale nucleare che sarebbe oggetto degli attacchi ucraini, nel contesto della controffensiva avviata negli ultimi giorni dall’esercito di Kiev. Putin: “attacchi a centrale di Zaporizhzhia potrebbero avere conseguenze catastrofiche” Secondo quanto riporta l’Ansa, per Putin gli attacchi ucraini sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, “compresi gli stoccaggi di scorie radioattive”, potrebbero avere “conseguenze catastrofiche”. Il presidente russo ha insisto sul fatto che vengano “esercitate pressioni su Kiev per far sì che interrompa immediatamente gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set – Vladimirlancia l’allarme su, e su quellanucleare che sarebbe oggetto degliucraini, nel contesto dellaavviata negli ultimi giorni dall’esercito di: “dipotrebbero avere conseguenze catastrofiche” Secondo quanto riporta l’Ansa, pergliucraini sullanucleare di, “compresi gli stoccaggi di scorie radioattive”, potrebbero avere “conseguenze catastrofiche”. Il presidente russo ha insisto sul fatto che vengano “esercitate pressioni super far sì che interrompa immediatamente gli ...

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: 'Possibili conseguenze catastrofiche', per il presidente russo - IlPrimatoN : 'Possibili conseguenze catastrofiche', per il presidente russo - Gilda21953339 : RT @viaggrego: 6 Mesi di #Guerra e #Sanzioni? Siamo in mano a #Dilettanti cosi’ #Inetti e Pericolosi che l’unico ad aver guadagnato una mon… - censore_ : RT @censore_: Il mondo è governato da tali pericolosi incompetenti che la storia li ricorderà solo nei dati anagrafici! #conte #Ursulavond… - viaggrego : RT @viaggrego: 6 Mesi di #Guerra e #Sanzioni? Siamo in mano a #Dilettanti cosi’ #Inetti e Pericolosi che l’unico ad aver guadagnato una mon… -