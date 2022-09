Putin non ascolta le richieste di Macron: la Russia non ritira le truppe da Zaporizhzhia (Di lunedì 12 settembre 2022) Le truppe dell'esercito russo non lasciano la centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'opzione non è sul tavolo. La conferma arriva dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Le sue parole certificano il fallimento, ancora una volta... Leggi su today (Di lunedì 12 settembre 2022) Ledell'esercito russo non lasciano la centrale nucleare di. L'opzione non è sul tavolo. La conferma arriva dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Le sue parole certificano il fallimento, ancora una volta...

