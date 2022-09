Putin: “La guerra lampo economica dell’Occidente non ha funzionato”, ma la sua sta andando peggio… (Di lunedì 12 settembre 2022) “La tattica della guerra lampo economica su cui i Paesi occidentali “contavano, non ha funzionato: questo è già evidente a tutti e anche a loro“. Poco fa, intervistato dall’agenzia di stampa ‘Sputnik’, ‘girando la frittata’ (come vedremo, la sua di ‘guerra lampo’ si è tradotta in un fallimento), il presidente russo è tornato a rimarcare a suo avviso l’inefficacia delle sanzioni nei confronti di Moscaa. Putin: “La Russia è riuscita ad implementare misure di protezione efficaci, supportando industrie ed imprese” Secondo Putin infatti, con tempestività il suo paese è riuscito a neutralizzare gli effetti delle sanzioni dei paesi occidentali, facendo così fallire “la guerra lampo economica scatenata ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) “La tattica dellasu cui i Paesi occidentali “contavano, non ha: questo è già evidente a tutti e anche a loro“. Poco fa, intervistato dall’agenzia di stampa ‘Sputnik’, ‘girando la frittata’ (come vedremo, la sua di ‘’ si è tradotta in un fallimento), il presidente russo è tornato a rimarcare a suo avviso l’inefficacia delle sanzioni nei confronti di Moscaa.: “La Russia è riuscita ad implementare misure di protezione efficaci, supportando industrie ed imprese” Secondoinfatti, con tempestività il suo paese è riuscito a neutralizzare gli effetti delle sanzioni dei paesi occidentali, facendo così fallire “lascatenata ...

