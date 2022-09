Putin al bivio: si rischia la guerra con la Nato (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo mesi di apparente silenzio le sorti della guerra russo-ucraina potrebbero cambiare nel giro di 48 ore. In un solo giorno, infatti, le forze di Kiev hanno riprese le città di Kupyansk e di Izyum. “Le forze ucraine hanno assunto il pieno controllo della città di Balakliya” ha annunciato la viceministra della Difesa di Kiev, Hanna Malyar. “È in corso la liberazione di villaggi nei distretti di Kupiansk e Izyum, nella regione di Karkhov”, ha aggiorNato lo Stato Maggiore dell’esercito ucraino. Ad oggi, è chiaro e oggettivo che la Russia abbia subito una importante sconfitta nella provincia di Karkhov: “Riconquistati 2 mila chilometri quadrati di territorio”, afferma infatti il Presidente Zelensky. Questa sconfitta, che non si traduce obbligatoriamente nella sconfitta della guerra, è – però – per la Russia una batosta sotto vari punti ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo mesi di apparente silenzio le sorti dellarusso-ucraina potrebbero cambiare nel giro di 48 ore. In un solo giorno, infatti, le forze di Kiev hanno riprese le città di Kupyansk e di Izyum. “Le forze ucraine hanno assunto il pieno controllo della città di Balakliya” ha annunciato la viceministra della Difesa di Kiev, Hanna Malyar. “È in corso la liberazione di villaggi nei distretti di Kupiansk e Izyum, nella regione di Karkhov”, ha aggiorlo Stato Maggiore dell’esercito ucraino. Ad oggi, è chiaro e oggettivo che la Russia abbia subito una importante sconfitta nella provincia di Karkhov: “Riconquistati 2 mila chilometri quadrati di territorio”, afferma infatti il Presidente Zelensky. Questa sconfitta, che non si traduce obbligatoriamente nella sconfitta della, è – però – per la Russia una batosta sotto vari punti ...

