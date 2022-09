Psg | i tifosi boicottano la trasferta in Israele | “Troppe restrizioni”

(Di lunedì 12 settembre 2022) La tifoseria organizzata del Psg non prenderà parte allacontro il Maccabi Haifa in. Questo il comunicato degli ultras parigini in vista del match della fase a gironi di Champions League: “Il 14 settembre il PSG viaggerà verso Haifa per la seconda sfida di Champions, affrontando il Maccabi. Noi deploriamo le condizioni di sicurezza imposte che privano la libertà. Ci siamo sempre opposti aaggressive sulla nostra libertà durante i viaggi, in queste condizioni ci sentiamo costretti a boicottare questa partita in. Allez Paris”. SportFace.

cmdotcom : Altro che calcio del popolo, il #Psg di #AlKhelaifi fa spogliare i tifosi della #Juve! - fattoquotidiano : Quattro tifosi juventini arrestati a Parigi dopo la partita contro il Psg. Sono accusati di istigazione al razzismo - STnews365 : Calciomercato, Inter: Skriniar gela i tifosi sul suo futuro. Milan Skriniar, il cui contratto con l’Inter scadrà il… - Vuastarolo : Finale logico dopotutto c'è chi ha festeggiato la sconfitta con il PSG e giustamente festeggia il pareggio con la S… - brusa00 : Voglio che tutti i tifosi Juventini che esultavano per una sconfitta di 2-1 contro il PSG escano dopo questa partit… -

TUTTO mercato WEB

Un'estata in sospeso tra Milano e Parigi, i milioni arabi dela tentarlo, il trasferimento da Messi e Mbappé che sembrava imminente e poi sfumato (ma col ...strano mutismo che non piacerà ai...Dopo aver respinto le avances delper Skriniar , adesso l'Inter è pronta a blindare il ... dalla società e dai. Un ricco contratto però è il modo migliore per convincere definitivamente il ... Paris Saint Germain, i tifosi boicottano la trasferta in Israele: "Restrizioni eccessive" Il mancato trasferimento al PSG in estate, il contratto in scadenza con l’Inter nel 2023 e un rinnovo per cui Beppe Marotta si è sempre detto ottimista. Milan Skriniar, nella conferenza stampa alla vi ...Il centrale nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions a Plzen: "Non ho mai parlato e preferisco così, non è il luogo adatto. Quando ci saranno delle novità le saprete del me" ...