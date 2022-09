Processo Ponte Morandi : udienza rinviata per astensione avvocati (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Processo per il Crollo del Ponte Morandi, Processo sicuramente tra i più importanti nella storia del Tribunale di Genova, era formalmente iniziato il 7 luglio con la prima udienza, seguita a ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilper il Crollo delsicuramente tra i più importanti nella storia del Tribunale di Genova, era formalmente iniziato il 7 luglio con la prima, seguita a ...

