Processo Montante verso la riunificazione con il ' bis'

(Di lunedì 12 settembre 2022) Caltanissetta, 12 set. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Riprende questa mattina, davanti al Tribunale di Caltanissetta, ilordinario al cosiddetto 'Sistema', che vede tra gli imputati 'eccellenti' anche l'ex presidente del Senato Renato Schifani, oggi candidato alla Presidenza della Regione siciliana per il centrodestra. Il politico è accusato di concorso in associazione a delinquere semplice e rivelazione di notizie riservate. Sottoanche l'ex direttore dell'Aisi Arturo Esposito, il caporeparto dell'Aisi Andrea Cavacece, il “re dei supermercati” Massimo Romano, il tributarista Massimo Cuva, il colonnello dei carabinieri Giuseppe D'Agata, il sindacalista Maurizio Bernava, gli imprenditori del settore sicurezza Andrea e Salvatore Calì, Rosetta Cangialosi, Carmela Giardina e Vincenzo Mistretta ...

Come convincerebbe un elettore di centrodestra a votare per voi Chi vota a destra è solitamente molto attento alla legalità e onestamente non mi pare che Schifani, coinvolto nel processo Montante, ... Sulla vicenda interviene l'avvocato Raffaele Palermo, difensore del Comune di Caltanissetta, parte civile nel processo sul "Sistema Montante". "Il tribunale del riesame di Caltanissetta ha annullato il provvedimento emesso dalla Corte d'appello il 19 luglio che aveva disposto il sequestro su tre immobili: uno risultato in fase esecutiva non ..."