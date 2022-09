“Problemi gravi”. GF Vip 7, l’attesa concorrente rinuncia a una settimana dal via. Sostituita (Di lunedì 12 settembre 2022) Una settimana esatta all’inizio del GF Vip 7 targato Alfonso Signorini, continuano le voci sui prossimi concorrenti. Tanti i nomi circolati durante l’estate alcuni confermati, altri ancora in attesa; per avere la griglia al completo bisognerà aspettare l’inizio ufficiale del programma, in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni infatti Alfonso Signorini è stato categorico: “i nomi saranno top secret fino alla prima puntata”. E però qualcuno questo silenzio lo ha rotto. È il caso di un’attesa protagonista. Parliamo di Patrizia Groppelli, l’opinionista di Mattino 5 che in un post su Instagram ha raccontato i motivi del suo rifiuto. “Allora ragazzi, ho un po’ di cose da dirvi per provare a spiegarvi un’ assenza molto lunga da voi! Ho avuto un’estate un po’ complicata: Mio padre ha avuto un problema di salute importante che oltre ad avermi parecchio destabilizzato ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Unaesatta all’inizio del GF Vip 7 targato Alfonso Signorini, continuano le voci sui prossimi concorrenti. Tanti i nomi circolati durante l’estate alcuni confermati, altri ancora in attesa; per avere la griglia al completo bisognerà aspettare l’inizio ufficiale del programma, in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni infatti Alfonso Signorini è stato categorico: “i nomi saranno top secret fino alla prima puntata”. E però qualcuno questo silenzio lo ha rotto. È il caso di un’attesa protagonista. Parliamo di Patrizia Groppelli, l’opinionista di Mattino 5 che in un post su Instagram ha raccontato i motivi del suo rifiuto. “Allora ragazzi, ho un po’ di cose da dirvi per provare a spiegarvi un’ assenza molto lunga da voi! Ho avuto un’estate un po’ complicata: Mio padre ha avuto un problema di salute importante che oltre ad avermi parecchio destabilizzato ha ...

