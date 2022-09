Primi ricoveri per una nuova influenza in Italia | quali sono i sintomi e i rischi

mbx1900 : SI!!! Derei di SI! I primi report oggi erano tutti con il segno più e sembrava che si stesse risalendo invece -6.6… -

La Repubblica

destinatari sono come sempre le categorie più a rischio: gli over 60 e i soggetti fragili. ... E tutto sommato c'è un minimo di vantaggio che si può riconoscere: si stimano 8in meno su ...Con questo termine si intende un grado di copertura che non solo protegge da casi gravi e, ... Stiamo parlando quindi di studi ancora in corso dobbiamo citare come ireport ci arrivino da ... Ricoveri per stupefacenti, Liguria ai primi posti in Italia Cosa pensa davvero Giorgia Meloni sull’aborto La presidente di Fdi ha dichiarato di non voler modificare la 194, ma nelle Regioni guidate da ...Inizialmente la donna si era rivolta al medico di famiglia, poi l'aggravamento del quadro clinico, l'ulteriore peggioramento e la morte ...