'Prima' in campionato dopo l'esonero di Mihajlovic, Italo Cucci: "Ha vinto il Bologna di Sinisa senza Sinisa" (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Bologna è sceso in campo contro la Fiorentina per la ‘Prima’ in campionato dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic. A commentare sulle colonne del Corriere dello Sport è stato anche il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilè sceso in campo contro la Fiorentina per la ‘’ inl'di. A commentare sulle colonne del Corriere dello Sport è stato anche il...

gippu1 : Per la prima volta in campionato nella gestione Simone Inzaghi, l'Inter non ha mai calciato in porta nel primo tempo #InterTorino - juventusfc : Oggi scendiamo in campo esattamente 11 anni dopo la prima gara di campionato allo Stadium ??? - ASRomaFemminile : ?? È la nostra prima vittoria in campionato contro il Milan! ???? #ASRomaFemminile - allunavano : @Rafi_180698 @alegusmerini @Gazzetta_it Quindi se ci fosse una partita non importante (e non tra due big) di pallav… - graz848 : RT @MarcelloChirico: Per un errore clamoroso come questo, in Bubdesliga non omologherebbero il risultato e farebbero rigiocare la partita.… -

Viktoria Plzen - Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale Nella prima giornata il Plzen ha perso 5 - 1 in casa del Barcellona; é in testa al massimo campionato della Repubblica Ceca con 19 punti dopo sette turni, con tre lunghezze di vantaggio sullo Slavia ... Picerno - Foggia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale ... alle ore 20:30 riflettori puntati su Picerno - Foggia , incontro valevole per la giornata 2 del campionato Serie C - Girone C . Questa che seguiremo non rappresenta la prima volta tra le due squadre ... Il Torino FD si prepara al campionato Il Torino FD torna in campo dopo aver vinto lo scudetto per le regioni del nord a Novarello lo scorso giugno. Sabato i granata hanno preso parte ad un torneo amatoriale che si è svolto a Bra a cui han ... Lazio, testa di nuovo all’Europa League: Sarri concede un giorno di riposo Dopo la bella vittoria sul Verona torna l’impegno del giovedì: un po’ di relax prima della trasferta in Danimarca ... Nellagiornata il Plzen ha perso 5 - 1 in casa del Barcellona; é in testa al massimodella Repubblica Ceca con 19 punti dopo sette turni, con tre lunghezze di vantaggio sullo Slavia ...... alle ore 20:30 riflettori puntati su Picerno - Foggia , incontro valevole per la giornata 2 delSerie C - Girone C . Questa che seguiremo non rappresenta lavolta tra le due squadre ...Il Torino FD torna in campo dopo aver vinto lo scudetto per le regioni del nord a Novarello lo scorso giugno. Sabato i granata hanno preso parte ad un torneo amatoriale che si è svolto a Bra a cui han ...Dopo la bella vittoria sul Verona torna l’impegno del giovedì: un po’ di relax prima della trasferta in Danimarca ...