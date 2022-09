Prezzi benzina e diesel | oggi nuovi ribassi

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) –deisi registrano sulla rete carburanti, a seguito delle forti diminuzioni registrate sul mercato dei prodotti petroliferi in Mediterraneo la scorsa settimana. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha ridotto di 2 centesimi al litro iconsigliati della. Tamoil è scesa di 1 centesimo sul. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,726 euro/litro (-18 millesimi, compagnie 1,730, pompe bianche 1,718), ...

La segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen , ha avvertito che idella, calati nelle scorse settimane, potrebbero tornare a crescere durante i mesi invernali. Intervistata dall'emittente televisiva 'Cnn', Yellen ha ricordato che a novembre ...Con idie gasolio alle stelle, ora anche nella Capitale si contano tanti automobilisti finiti nel raggiro: più di mille i casi segnalati in pochi mesi, automobilisti rimasti in panne ...