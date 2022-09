Presentato il progetto cinematografico su Tommaso da Celano (Di lunedì 12 settembre 2022) Emanuele Imbucci e Corrado Oddi hanno Presentato il progetto cinematografico sulla figura del primo biografo di San Francesco Celano – Già da qualche settimana è iniziata la stesura della sceneggiatura incentrata sull’affascinante personaggio di Tommaso da Celano: frate, letterato, passato alla storia per essere stato il primo biografo di San Francesco d’Assisi. Il progetto, nato dall’idea di Corrado Oddi, vede coinvolto lo sceneggiatore Emanuele Imbucci, che, nonostante la giovane età, è un regista già molto conosciuto nel panorama cinematografico nazionale e internazionale e ha già prodotto film di grande successo per la tv. Tra i suoi lavori più recenti “Carla – il film“(2021), liberamente ispirato all’autobiografia della celebre ballerina Carla ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 settembre 2022) Emanuele Imbucci e Corrado Oddi hannoilsulla figura del primo biografo di San Francesco– Già da qualche settimana è iniziata la stesura della sceneggiatura incentrata sull’affascinante personaggio dida: frate, letterato, passato alla storia per essere stato il primo biografo di San Francesco d’Assisi. Il, nato dall’idea di Corrado Oddi, vede coinvolto lo sceneggiatore Emanuele Imbucci, che, nonostante la giovane età, è un regista già molto conosciuto nel panoramanazionale e internazionale e ha già prodotto film di grande successo per la tv. Tra i suoi lavori più recenti “Carla – il film“(2021), liberamente ispirato all’autobiografia della celebre ballerina Carla ...

