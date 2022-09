Premier League, arriva il comunicato sulla ripresa del campionato! (Di lunedì 12 settembre 2022) Novità importanti per il calcio inglese, fermatosi per il lutto reale. E’ stato infatti annunciato con un comunicato quando la Premier League potrà ripartire. Premier League campionato Inghilterra Dai canali ufficiali della Premier League in serata è stato pubblicato questo comunicato: “Le partite della Premier League riprenderanno questo fine settimana dopo una pausa della stagione in segno di rispetto dopo la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II.” Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il comunicato specifica: “Sette delle 10 partite della Premier League di questo fine settimana si giocheranno, con tre partite posticipate a causa degli eventi ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 settembre 2022) Novità importanti per il calcio inglese, fermatosi per il lutto reale. E’ stato infatti annunciato con unquando lapotrà ripartire.campionato Inghilterra Dai canali ufficiali dellain serata è stato pubblicato questo: “Le partite dellariprenderanno questo fine settimana dopo una pausa della stagione in segno di rispetto dopo la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II.” Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ilspecifica: “Sette delle 10 partite delladi questo fine settimana si giocheranno, con tre partite posticipate a causa degli eventi ...

