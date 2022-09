Posto di blocco e di controllo, cosa sapere per non incorrere in pesanti sanzioni (Di lunedì 12 settembre 2022) Ogni automobilista che segue perfettamente il Codice della strada è tenuto a fare qualcosa in particolare. Di cosa si tratta. In questo periodo storico è abbastanza ormai cosa facile che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 12 settembre 2022) Ogni automobilista che segue perfettamente il Codice della strada è tenuto a fare qualin particolare. Disi tratta. In questo periodo storico è abbastanza ormaifacile che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

ilariabrazzale : @bieberskanji Ciao, il biglietto é del blocco SETTORE A3, FILA 4, POSTO 1 - IndianoOceano : RT @il_misantropo: Va bene, iniziamo la mattina con il blocco dei soliti che scambiano questo posto per un luogo di lamentazioni. I lamenta… - Barbara22Mar : sanzioni. Pochi applausi, qualche fischio. Orsini: 'Gli ucraini secondo me si sarebbero salvati se invece di mandar… - il_misantropo : Va bene, iniziamo la mattina con il blocco dei soliti che scambiano questo posto per un luogo di lamentazioni. I la… - Giorno_Varese : Auto forza posto di blocco Denunciato il proprietario -